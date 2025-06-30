Мошенники начали пугать жителей Подмосковья отключением домашнего телефона

30 июня 2025, 10:13

оригинал Фото: медиасток.рф

Новую схему обмана начали использовать мошенники: они звонят на стационарный телефон и рассказывают о необходимости провести техническую проверку или «предупреждают» об отключении номера без продления договора. Подробности об афере рассказали специалисты Мингосуправления Московской области.







«Предлогом об отключении или проверке домашнего телефона мошенники пользуются, чтобы получить код из смс-сообщения, которое приходит уже на мобильный. Затем мошенники звонят снова, но представляются уже сотрудниками Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Они внушают жертвам, что из-за того, что они продиктовали код, злоумышленники получили доступ к их аккаунту на «Госуслугах» или к счетам», — говорится в сообщении.