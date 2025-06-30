Приезжий из Башкирии устроил нарколабораторию в подмосковном гараже
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Участковый задержал в городе Дзержинск округа Люберцы 41-летнего уроженца Башкортостана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Участковый, отрабатывая полученную информацию, проверил гараж и обнаружил в подвале лабораторию по производству наркотиков. Вызванная оперативно-следственная группа изъяла там около 50 канистр с реагентами и прекурсорами, ёмкость объёмом 500 литров для смешивания жидкостей, оборудование для производства наркотиков, электронные весы и коричневое вещество», — говорится в сообщении.Экспертиза установила, что изъятое вещество является производным наркотика N-метилэфедрона общей массой 400 граммов.
Задержанный признался, что работу по изготовлению наркотиков нашёл через один из мессенджеров, запустил производство по инструкции кураторов и с декабря 2024 года распространил через тайники-закладки 60 кг наркотиков.