Загруженность дорог Подмосковья утром 30 июня достигла пяти баллов

30 июня 2025, 09:49

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 30 июня, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Основные заторы отмечаются на двух федеральных трассах и 17 шоссе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.







«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.