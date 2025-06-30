Загруженность дорог Подмосковья утром 30 июня достигла пяти баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 30 июня, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Основные заторы отмечаются на двух федеральных трассах и 17 шоссе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали более миллиона машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.