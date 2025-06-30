В Подольске прошёл седьмой детский рыболовный фестиваль на реке Рожай

В Подольске на реке Рожай состоялся седьмой детский рыболовный фестиваль, организованный Климовским рыболовным клубом. В соревнованиях приняли участие 22 ребёнка в возрасте от 3 до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Несмотря на слабый клёв, юные рыболовы поймали и отпустили обратно в воду 30 рыб. В младшей группе (3–8 лет) победителем стал семилетний Артём Гудков, который выловил пять рыб. Вторым стал Игнат Игнатов с тремя рыбами. За третье место боролись Таисия Франтенкова и Маша Волкова, поймавшие по две рыбы, но по жребию бронзу получила Маша, а Тая удостоилась утешительного приза.
В средней группе (10–12 лет) лучшей стала Настя Головачёва с пятью рыбами. Второе место заняла Саша Митрошина, третье — Доброслав Поляков, которого определили по жребию.
В старшей категории абсолютным лидером стал Саша Кузькин, поймавший 10 рыб. Второй результат показала Мирослава Гамарь с одной рыбой. Третьим стал Матвей Мосолов.
Призёры получили кубки, медали и подарки от администрации округа и партнёров фестиваля. Все участники получили памятные подарки: рыболовные снасти, прикормку, поплавки и другие полезные вещи.