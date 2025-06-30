В Подольске прошёл седьмой детский рыболовный фестиваль на реке Рожай

30 июня 2025, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске на реке Рожай состоялся седьмой детский рыболовный фестиваль, организованный Климовским рыболовным клубом. В соревнованиях приняли участие 22 ребёнка в возрасте от 3 до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.