На новом заводе в Подмосковье будут выпускать российское звуковое оборудование
На территории Сергиево-Посадского городского округа появится предприятие, которое войдёт в состав завода по производству специализированного звукового оборудования. Разрешение на строительство производственно-складского здания получила компания «ЛОММАРТ ИНТЕГРАЦИЯ», сообщили в пресс-службе Миннвеста Московской области.
Компания планирует выпускать кабельную продукцию, акустические системы, электронное и электрическое оборудование, в том числе усилители, студийное и сценическое оборудование.
«Получено разрешение на строительство первого производственно-складского здания в составе комплекса по выпуску отечественного звукового оборудования. Объём вложений превысит 260 млн рублей. Будет создано более 30 новых рабочих мест. Инвестиционный проект планируют реализовать в 2027 году», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Как отметили в ведомстве, проект нацелен на создание в Московской области современного производства полного цикла по изготовлению аппаратуры для записи и воспроизведения звука, электроакустической аппаратуры, производства частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры для широкого круга потребителей