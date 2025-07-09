На новом заводе в Подмосковье будут выпускать российское звуковое оборудование

09 июля 2025, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Миннвеста МО

На территории Сергиево-Посадского городского округа появится предприятие, которое войдёт в состав завода по производству специализированного звукового оборудования. Разрешение на строительство производственно-складского здания получила компания «ЛОММАРТ ИНТЕГРАЦИЯ», сообщили в пресс-службе Миннвеста Московской области.





Компания планирует выпускать кабельную продукцию, акустические системы, электронное и электрическое оборудование, в том числе усилители, студийное и сценическое оборудование.



«Получено разрешение на строительство первого производственно-складского здания в составе комплекса по выпуску отечественного звукового оборудования. Объём вложений превысит 260 млн рублей. Будет создано более 30 новых рабочих мест. Инвестиционный проект планируют реализовать в 2027 году», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.