На Украине СБУ объявила в розыск Набиуллину и Кравцова
Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск украинскими правоохранительными органами. Данные об этом содержатся в базах МВД и Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ТАСС.
Известно, что СБУ практикует заочное предъявление обвинений российским государственным, военным и общественным деятелям.
Согласно доступной информации, Сергей Кравцов находится в розыске по линии СБУ с апреля 2025 года. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая так называемое «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
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Эльвира Набиуллина объявлена в розыск МВД Украины с января 2023 года по аналогичному обвинению в якобы «посягательстве на территориальную целостность» Украины.
Оба российских политика также внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*. Этот сайт известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц. После таких публикаций в адрес попавших в реестр лиц нередко поступали угрозы.
*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ