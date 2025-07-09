На Украине СБУ объявила в розыск Набиуллину и Кравцова

09 июля 2025, 06:01

Эльвира Набиуллина (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск украинскими правоохранительными органами. Данные об этом содержатся в базах МВД и Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ТАСС.





Известно, что СБУ практикует заочное предъявление обвинений российским государственным, военным и общественным деятелям.



Согласно доступной информации, Сергей Кравцов находится в розыске по линии СБУ с апреля 2025 года. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая так называемое «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».



