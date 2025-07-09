Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в 02:49 (мск).Примерно через 15 минут после первого сообщения Сергей Собянин информировал о нейтрализации второго беспилотного аппарата силами противовоздушной обороны. Он также летел в направлении столицы.
Ранее сообщалось, что ночная атака украинских беспилотников нанесла ущерб объектам в Курской области.
Один из БПЛА повредил инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи, вызвав нарушение остекления и возгорание кровли. Еще один удар пришелся по строению ЗАО «Агрофирма Рыльска», где также начался пожар.