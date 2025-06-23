Строительная готовность детсада на 250 мест в Поварове превысила 30%

23 июня 2025, 10:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, возводят в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск. В настоящее время объект готов на треть. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«На объекте завершена кладка внутренних стен и перегородок, началась отделка помещений и устройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.