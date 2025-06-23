Строительная готовность детсада на 250 мест в Поварове превысила 30%
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, возводят в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск. В настоящее время объект готов на треть. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На объекте завершена кладка внутренних стен и перегородок, началась отделка помещений и устройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.Общая площадь трёхэтажного детского сада составляет около 4 тысяч квадратных метров. В здании будут групповые ячейки, кружковые, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также медпункт, пищеблок и колясочная. На прилегающей территории установят игровые площадки с беседками и песочницами.
Сдать детский сад в эксплуатацию планируется в текущем году.