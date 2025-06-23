В Коломне поймали пособника мошенников, укравших у пенсионерки 5 тыс. долларов
Сотрудники уголовного розыска из Коломны задержали пособника телефонных мошенников, обманувших местную жительницу. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«66-летней женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником службы доставки. Он попросил продиктовать код из СМС-сообщения для получения заказного письма. Как только просьба была выполнена, собеседник прекратил разговор. Через час женщине поступило ещё одно сообщение с информацией о входе в её личный кабинет на портале госуслуг и номером телефона для связи», – пояснила Петрова.Пенсионерка позвонила в службу поддержки, и ей ответил псевдосотрудник Роскомнадзора. Он сообщил о мошенниках, получивших доступ к персональным данным женщины и от её имени оформивших на неизвестного доверенность на любые операции с банковскими счетами. Чтобы сохранить деньги, жительницу убедили собрать все сбережения и задекларировать в банке.
Пенсионерка, следуя указаниям, собрала около 5 тыс. долларов, упаковала их в коробку из-под обуви и передала приехавшему таксисту. Позже она поняла, что её обманули, обратилась в полицию и сообщили госномер автомобиля.
«Сотрудники полиции установили местонахождение машины и установили скрытое наблюдение. Оперативники задержали курьера телефонных мошенников – 20-летнего жителя Республики Саха, - когда таксист отдавал ему коробку с украденными деньгами. Тот рассказал, что должен был передать сбережения неизвестным, следуя дополнительным инструкциям. За это ему обещали 5 тыс. рублей», – добавила представитель подмосковного главка МВД.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант заключён под стражу. В полиции устанавливают соучастников преступления, а также причастность задержанного к аналогичным эпизодам.