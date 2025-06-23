Жители Подмосковья могут получить итоги диспансеризации онлайн

В Подмосковье пациенты, прошедшие диспансеризацию, могут ознакомиться с результатами и получить консультацию врача дистанционно — без необходимости личного визита в поликлинику, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что телемедицина значительно упрощает доступ к медицинским услугам.
«Пациенту не нужно посещать медучреждение, чтобы обсудить результаты обследований или продлить льготный рецепт. Онлайн-консультации также доступны для беременных женщин и тех, кто находится на диспансерном учёте. С начала года более 560 тысяч жителей региона воспользовались такой возможностью», — сказал он.
Во время дистанционной консультации врач анализирует результаты исследований, выдает заключение и, при необходимости, направляет пациента на дополнительную диагностику.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно несколькими способами: через мобильное приложение «РТ ДокторОнлайн», региональный портал госуслуг «Здоровье», инфоматы в медорганизациях, по номеру 122 или на приеме у лечащего врача.