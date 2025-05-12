Мошенники напугали пенсионерку из Химок финансированием ВСУ и забрали ₽ 4,5 млн

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные аферисты внушили 86-летней жительницы Химок, что деньги с её счёта пытаются перевести на финансирование армии Украины, и выманили у пенсионерки более 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что злоумышленники планируют перевести деньги с её счёта на счёт ВСУ, что грозит пожилой женщине не только финансовыми потерями, но и уголовным преследованием. И чтобы избежать этого, сбережения нужно как можно скорее перевести на некий «безопасный счёт», — говорится в сообщении.В течение нескольких дней пенсионерка снимала деньги со своего счёта и передавала их лжеинкассаторам, которые подъезжали к её дому. Так женщина отдала мошенникам более 4,5 млн рублей, а потом поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
Полицейские задержали одного из курьеров мошенников, который забрал у пенсионерки полтора миллиона рублей. Задержанный оказался ранее судимым 35-летним приезжим из Екатеринбурга. Он рассказал, что забранные деньги он переводил на криптокошелёк, а себе оставлял процент от суммы.
Сейчас полиция устанавливает остальных участников аферы, а также проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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Лев Каштанов