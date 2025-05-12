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В Новой Зеландии учительница попала в тюрьму за совращение 15-летнего школьника

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде посадили 27-летнюю учительницу за совращение 15-летнего подростка. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Как оказалось, учительница преподавала английский язык. В июле 2023 года она начала общаться с потерпевшим в Snapchat. По данным прокурора, женщина флиртовала с подростком, давала ему кредитную карту, покупала вейпы и делала ему комплименты. Уже в сентябре того же года учительница отвезла школьника на автостоянку, где между ними произошел сексуальный контакт.

После этого преподаватель отправляла интимные фотографии потерпевшему. К тому же девушка покупала алкоголь подростку и его другу. Далее между ними вновь произошел секс на автостоянке.

Прокурор настаивает на том, что школьник пострадал от действий учительницы. К тому же у него пропал интерес к занятиям из-за романа с девушкой.

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В Шереметьево арестовали 23 человека по делу о хищении средств у участников СВО
12 мая 2025, 04:07

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В московском аэропорту Шереметьево арестовали 23 человека, которых обвиняют в хищении средств у участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.
«По настоящему уголовному делу, возбужденному по ст. 158 (кража) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых 5 полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

К тому же фигуранты дела обвиняются по статье 210 УК РФ. Им предъявляют организацию преступного сообщества или участие в нем. Среди арестованных оказалось пять сотрудников ППС.

Как оказалось, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв. При этом оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел. О том, какая именно схема была разработана для хищения средств, не уточняется.

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#шереметьево
#кража
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#мошенничество
#полицейские
#рф
#москва
#сво
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Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве
11 мая 2025, 23:57

Фото: iStock/Distortion Media

На основе имеющихся доказательств Польша обвиняет российские спецслужбы в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. Об этом заявил министр юстиции страны Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк.
«На основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами. Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками», — говорится в заявлении.

Политики заявили, что организация преступления была осуществлена лицом, находящимся в России. Некоторые из преступников уже задержаны.

При этом ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предположил, что в поджогах по всей стране могут быть замешаны не российские, а украинские спецслужбы.

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#рф
#польша
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В Латвии возбуждено свыше 60 уголовных дел за празднование Дня Победы
В Латвии возбуждено 67 уголовных дел за празднование Дня Победы
11 мая 2025, 23:22

Фото: iStock/Uldis Zile

Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек за празднование «Дня Победы». Об этом сообщает агентство LETA.
«В связи с 9 мая в Латвии государственная полиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек... Ожидается, что количество возбужденных административных дел увеличится, поскольку еще не оценен ряд возможных нарушений, зафиксированных в интернете», — передает издание со ссылкой на правоохранителей.

Как объяснил заместитель начальника госполиции Андрис Зеллис, большинство дел возбуждено за демонстрацию запрещенных символик. В их числе размещение георгиевской ленты на одежде и букетах цветов, а также воспроизведение советских песен.

К тому же полиция оштрафовала одного из граждан, который пытался бросить цветы у места, где ранее был памятник «Освободителям Риги» в Парке Победы. \

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#полиция
#памятник
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#штраф
#латвия
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Три человека пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири
11 мая 2025, 22:08

Фото: istockphoto/grafoto

Три человека пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, возгорание началось накануне вечером. Уточняется, что загорелись две нефтегазовые скважины. В результате горения одна вышка разрушена. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.
«Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них — сотрудники подрядных организаций», — сказано в заявлении ООО «Харампурнефтегаз», приведенном РИА Новости.

В материале Baza сказано, что огненные столбы достигают 25-метровой высоты. Тушение пожара продолжается.

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#происшествие
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#газ
#сибирь
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СК проверит гражданство родителей осквернивших георгиевскую ленту детей
11 мая 2025, 19:44

Фото: istockphoto/blinow61

Следователи проверят, законно ли родители детей, осквернивших флаг с изображением георгиевской ленты, получили гражданство РФ. Об этом проинформировали в СК РФ в воскресенье, 11 мая.
«Также следственными органами в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность») будет дана правовая оценка законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних», — сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители добавили, что дети, растоптавшие флаг с изображением георгиевской ленты, учатся в четвертом и втором классах.

Накануне в сеть попали кадры, где дети растоптали флаг с изображением георгиевской ленты. Личности малолетних в тот же день были установлены сотрудниками ФСБ России.

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#мир
#россия
#следственный комитет
#георгиевская лента
#новости
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