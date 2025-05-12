В Новой Зеландии учительница попала в тюрьму за совращение 15-летнего школьника

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В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде посадили 27-летнюю учительницу за совращение 15-летнего подростка. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Как оказалось, учительница преподавала английский язык. В июле 2023 года она начала общаться с потерпевшим в Snapchat. По данным прокурора, женщина флиртовала с подростком, давала ему кредитную карту, покупала вейпы и делала ему комплименты. Уже в сентябре того же года учительница отвезла школьника на автостоянку, где между ними произошел сексуальный контакт.
После этого преподаватель отправляла интимные фотографии потерпевшему. К тому же девушка покупала алкоголь подростку и его другу. Далее между ними вновь произошел секс на автостоянке.
Прокурор настаивает на том, что школьник пострадал от действий учительницы. К тому же у него пропал интерес к занятиям из-за романа с девушкой.
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После этого преподаватель отправляла интимные фотографии потерпевшему. К тому же девушка покупала алкоголь подростку и его другу. Далее между ними вновь произошел секс на автостоянке.
Прокурор настаивает на том, что школьник пострадал от действий учительницы. К тому же у него пропал интерес к занятиям из-за романа с девушкой.
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Иван Мусатов