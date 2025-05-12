В Новокузнецке подросток планировал взорвать военкомат

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В Новокузнецке правоохранители задержали подростка, который планировал взорвать в военкомате самодельное взрывное устройство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Кузбассу.
«Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-розыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации "Легион свобода России"* для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ (самодельного взрывного устройства – ред.) на территории военного комиссариата города Новокузнецка, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области», — передает пресс-служба ведомства.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Его будут судить по статье 205 УК РФ за приготовление к теракту. Сейчас подросток находится под стражей.
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Иван Мусатов