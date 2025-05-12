В Шереметьево арестовали 23 человека по делу о хищении средств у участников СВО

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В московском аэропорту Шереметьево арестовали 23 человека, которых обвиняют в хищении средств у участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.
«По настоящему уголовному делу, возбужденному по ст. 158 (кража) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых 5 полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — рассказали агентству в правоохранительных органах.
К тому же фигуранты дела обвиняются по статье 210 УК РФ. Им предъявляют организацию преступного сообщества или участие в нем. Среди арестованных оказалось пять сотрудников ППС.
Как оказалось, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв. При этом оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел. О том, какая именно схема была разработана для хищения средств, не уточняется.
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Иван Мусатов