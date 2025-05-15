Минюст США захотел депортировать арестованную ученую из России

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Американский Минюст требует депортации российской учёной Ксении Петровой, которая была арестована по подозрению в контрабанде. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на материалы суда.
Речь идёт о деле, связанном с незаконным ввозом эмбрионов лягушек. По версии следствия, Петрова получила эти образцы во Франции, а затем попыталась ввезти их в США без необходимой декларации.
Задержание ученой произошло 16 февраля в аэропорту Бостона, после чего россиянку перевели в иммиграционный центр в Луизиане.
14 мая Министерство юстиции США официально объявило об аресте Петровой. По закону ей грозит до 20 лет лишения свободы. На последнем судебном заседании представители ведомства США выступили за её выдворение на родину.
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Задержание ученой произошло 16 февраля в аэропорту Бостона, после чего россиянку перевели в иммиграционный центр в Луизиане.
14 мая Министерство юстиции США официально объявило об аресте Петровой. По закону ей грозит до 20 лет лишения свободы. На последнем судебном заседании представители ведомства США выступили за её выдворение на родину.
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Мария Моисеева