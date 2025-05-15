36 ударов ножом: Женщина жестоко расправилась со своим мужем в Ярославской области

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В Мышкинском районе Ярославской области женщина напала с ножом на мужа в ходе семейной ссоры. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
35-летняя женщина ругалась со своим 30-летним мужем из-за того, что он давно не мог найти стабильную работу. В день трагедии супруги скандалили несколько часов.
Во время конфликта россиянка схватила нож и нанесла мужу 36 ударов по различным частям тела. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Подозреваемая задержана.
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Екатерина Коршунова