36 ударов ножом: Женщина жестоко расправилась со своим мужем в Ярославской области

Российская учёная и сотрудница Гарвардской медицинской школы Ксения Петрова была арестована в США по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек. Петровой грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный ввоз биоматериалов, полученных во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции США.