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Главная / Новости / Происшествия/ Огромный ящер откусил голову младенцу и таскал в пасти его останки

Огромный ящер откусил голову младенцу и таскал в пасти его останки

The Thaiger: В Таиланде варан растерзал новорожденного ребенка и съел его голову
Фото: iStock/photomaru

Фото: iStock/photomaru

В Таиланде варан утащил и съел новорожденного ребенка, вызвав шок и ужас среди местных жителей. Инцидент произошел в провинции Самутпракан, уточняет издание The Thaiger.
Гигантского ящера с телом младенца в пасти заметили прохожие, которые немедленно вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что варан откусил голову ребенку и спрятался с останками малыша под домом.

Топ-менеджера издательства «Эксмо» заподозрили в экстремизме и пропаганде ЛГБТ*
Топ-менеджера издательства «Эксмо» заподозрили в экстремизме и пропаганде ЛГБТ*
Попытки изъять тело у хищника оказались безуспешными. Изуродованные останки были переданы на экспертизу, поскольку из-за сильных повреждений на месте невозможно было определить даже пол младенца.

Полиция начала расследование. Местные жители выдвинули версию, что новорожденного могли оставить возле дороги, где он и стал добычей дикого животного.

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Минюст США захотел депортировать арестованную ученую из России
ABC: Минюст США требует депортировать арестованную российскую ученую Петрову
15 мая 2025, 06:35

Фото: iStock/Stadtratte

Американский Минюст требует депортации российской учёной Ксении Петровой, которая была арестована по подозрению в контрабанде. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на материалы суда.
Речь идёт о деле, связанном с незаконным ввозом эмбрионов лягушек. По версии следствия, Петрова получила эти образцы во Франции, а затем попыталась ввезти их в США без необходимой декларации.

Задержание ученой произошло 16 февраля в аэропорту Бостона, после чего россиянку перевели в иммиграционный центр в Луизиане.

14 мая Министерство юстиции США официально объявило об аресте Петровой. По закону ей грозит до 20 лет лишения свободы. На последнем судебном заседании представители ведомства США выступили за её выдворение на родину.

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#ученые
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Топ-менеджера издательства «Эксмо» заподозрили в экстремизме и пропаганде ЛГБТ*
«Ъ»: Директора издательства «Эксмо» Норовяткина задержали по делу об экстремизме
15 мая 2025, 05:16

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин был задержан по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
В «Эксмо» подтвердили визит представителей силовых структур.

В основу расследования легли материалы ФСБ и МВД, в которых говорилось о возможной пропаганде ЛГБТ* в ряде книг. Важно отметить, что под подозрение попала продукция не самого «Эксмо», а другого издательства — Popcorn books.

«Лента.ру» добавляет, что Popcorn books сделало официальное заявление о соблюдении законодательства РФ. Издательство не уверено в сути претензий, поскольку «всегда работало в рамках закона».

Топ-менеджеру Норовяткину вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение граждан в деятельность экстремистской организации.

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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#рф
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Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать премьер-министра «привидением»
Депутата Маджи выгнали из парламента Италии за попытку напугать Мелони «привидением»
15 мая 2025, 02:10

Фото: iStock/okfoto

Секретарь левой оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи был удалён из зала заседаний итальянского парламента после провокационной акции в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Информацию передает РИА Новости.
Инцидент, о котором сообщили различные итальянские телеканалы, произошёл во время выступления Мелони, отвечавшей на вопросы депутатов. Маджи накрылся простынёй и, прикинувшись «призраком», направился к трибуне.

Фото: iStock/FOTOKITA

Он громко критиковал позицию правительства по референдуму 8–9 июня. Его недовольство касалось пяти вопросов о гражданстве и трудовом законодательстве.

Поводом для демарша стали призывы правящей коалиции бойкотировать голосование. Маджи напомнил Мелони, что в 2016 году, находясь в оппозиции, она сама осуждала подобную тактику и была «против замалчивания народного волеизъявления».

Когда Маджи выводили из зала, премьер-министр Мелони с улыбкой снимала происходящее на телефон.

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#инцидент
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#акции
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В США арестовали ученую из России за незаконный ввоз эмбрионов лягушки
Минюст США: российская ученая Петрова арестована за контрабанду эмбрионов лягушки
15 мая 2025, 01:43

Фото: iStock/freebilly

Российская учёная и сотрудница Гарвардской медицинской школы Ксения Петрова была арестована в США по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек. Петровой грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный ввоз биоматериалов, полученных во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции США.
Задержание произошло еще 16 февраля в аэропорту Бостона, где учёная не задекларировала эмбрионы. По данным CNN, её обвиняют в предоставлении ложных сведений федеральным властям.

Петрова, помещённая в иммиграционный центр Луизианы, утверждает, что эмбрионы были запрошены её руководителем для исследований, а их транспортировка не представляла угрозы.

Она подчеркнула, что материалы не являются токсичными или инфекционными, и не ожидала проблем на таможне.

Адвокат ученой Григорий Романовский также уточнил, что Ксения просто ошиблась в оформлении груза. Она нарушила закон непреднамеренно.

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#сша
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#ученые
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Основатель торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин умер в 56 лет
14 мая 2025, 17:59

Фото: istockphoto/NetPix

На 57-м году жизни скончался основатель торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Об этом сказано на сайте компании.
«На 57-м году жизни от нас ушел Андрей Павлович Сульдин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в публикации.

Фото: palich.ru/novosti/

Под торговой маркой «У Палыча» производятся гастрономия, напитки и кондитерские изделия. В 1991 году предприниматель открыл в Самаре одноименное кафе, в 1995-м появился ресторан и производство пельменей, а в 1998-м в ассортименте было 37 видов продукции. Столичное торговое представительство бренда открылось в 2001 году.

В прошлом году продукция компании в количестве 1,6 тысячи видов была представлена в 23-х субъектах страны, работает свыше 400 магазинов. Бренд «У Палыча» побеждал в международных отраслевых конкурсах и выставках. Сульдина называют легендой Самары.

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