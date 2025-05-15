Огромный ящер откусил голову младенцу и таскал в пасти его останки

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В Таиланде варан утащил и съел новорожденного ребенка, вызвав шок и ужас среди местных жителей. Инцидент произошел в провинции Самутпракан, уточняет издание The Thaiger.
Гигантского ящера с телом младенца в пасти заметили прохожие, которые немедленно вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что варан откусил голову ребенку и спрятался с останками малыша под домом.
Попытки изъять тело у хищника оказались безуспешными. Изуродованные останки были переданы на экспертизу, поскольку из-за сильных повреждений на месте невозможно было определить даже пол младенца.
Полиция начала расследование. Местные жители выдвинули версию, что новорожденного могли оставить возле дороги, где он и стал добычей дикого животного.
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Попытки изъять тело у хищника оказались безуспешными. Изуродованные останки были переданы на экспертизу, поскольку из-за сильных повреждений на месте невозможно было определить даже пол младенца.
Полиция начала расследование. Местные жители выдвинули версию, что новорожденного могли оставить возле дороги, где он и стал добычей дикого животного.
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Мария Моисеева