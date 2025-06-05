На горящем в Тихом океане судне Morning Midas остались три тысячи автомобилей

05 июня 2025, 04:56

Фото: iStock/SHansche

Около 3000 автомобилей, включая 800 электрокаров, находятся на борту охваченного огнём грузового судна Morning Midas в Тихом океане. Пожар, вспыхнувший на судне, до сих пор не взят под контроль, хотя все 22 члена экипажа успешно эвакуированы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на управляющую компанию Zodiac Maritime.







«Судно, перевозившее около 3000 автомобилей в Мексику, было брошено посреди Тихого океана», — сообщается в материале Bloomberg.