На горящем в Тихом океане судне Morning Midas остались три тысячи автомобилей
Около 3000 автомобилей, включая 800 электрокаров, находятся на борту охваченного огнём грузового судна Morning Midas в Тихом океане. Пожар, вспыхнувший на судне, до сих пор не взят под контроль, хотя все 22 члена экипажа успешно эвакуированы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на управляющую компанию Zodiac Maritime.
«Судно, перевозившее около 3000 автомобилей в Мексику, было брошено посреди Тихого океана», — сообщается в материале Bloomberg.Грузовое судно Morning Midas было брошено примерно в 555 км от острова Адак (Алеутские острова) при следовании из китайского Янтая в мексиканский порт Ласаро-Карденас. Береговая охрана США осуществила эвакуацию экипажа на соседнее торговое судно после того, как попытки моряков справиться с огнём не увенчались успехом.
Причины возгорания в настоящее время не установлены, либо не раскрываются.
По данным портала Marine Traffic, судно под либерийским флагом перевозит транспортные средства и должно было прибыть в Мексику 15 июня. РИА Новости уточняет, что оно отплыло из провинции Шаньдун в Китае 26 мая.