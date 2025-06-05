Звезда оскароносного кино «Москва слезам не верит» госпитализирована в Москве

05 июня 2025, 08:38

Актриса Вера Алентова госпитализирована в Москве

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

83-летняя актриса Вера Алентова, известная по роли в оскароносном фильме «Москва слезам не верит», была госпитализирована в Москве после жалоб на дискомфорт в области живота. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».