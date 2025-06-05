Звезда оскароносного кино «Москва слезам не верит» госпитализирована в Москве
83-летняя актриса Вера Алентова, известная по роли в оскароносном фильме «Москва слезам не верит», была госпитализирована в Москве после жалоб на дискомфорт в области живота. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
В ходе медицинского осмотра у неё было обнаружено новообразование, и актрисе была проведена операция, которая прошла успешно.
Несмотря на временную утрату трудоспособности, Вера Алентова планирует вернуться к работе. Ближайший спектакль в Театре Пушкина, который намечен на конец июня, должен состояться с её участием. Фанаты актрисы и зрители театра надеются на скорейшее выздоровление любимой артистки.
Вера Алентова — актриса театра, кино и телевидения из Советского Союза и России, а также театральный педагог. Она является народной артисткой Российской Федерации и лауреаткой Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. В кино дебютировала в 1966 году в роли Лидии в фильме «Дни лётные».
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