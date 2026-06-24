Банк ограбили в Петербурге

24 июня 2026, 14:11

Сотрудницы банка вынесли из хранилища золотые монеты на 2 млрд руб в Петербурге

Фото: istockphoto/simpson33

В Северной столице раскрыто резонансное хищение из банковского хранилища. По данным следствия, две сотрудницы кредитной организации вынесли почти девять тысяч золотых инвестиционных монет серии «Победоносец». Общая стоимость похищенного превысила два миллиарда рублей.