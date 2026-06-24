Банк ограбили в Петербурге
В Северной столице раскрыто резонансное хищение из банковского хранилища. По данным следствия, две сотрудницы кредитной организации вынесли почти девять тысяч золотых инвестиционных монет серии «Победоносец». Общая стоимость похищенного превысила два миллиарда рублей.
Как сообщили 23 июня в объединенной пресс-службе судов города, инцидент произошел вечером 20 июня. В совершении преступления подозреваются руководитель офиса Андреева и менеджер по работе с клиентами Ирина Порываева. Злоумышленницы похитили монеты номиналом 50, 100 и 200 рублей.
Порываеву задержали на следующий день после кражи. Ей предъявили обвинение по статье о хищении в особо крупном размере, совершенном группой лиц. В ходе судебного заседания женщина не возражала против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Под стражей она останется до 20 августа.
Вопрос о мере пресечения для предполагаемой организаторши преступления — руководителя офиса Андреевой — решается отдельно. Следствие настаивает на ее заключении под стражу в следственный изолятор.
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