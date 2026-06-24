Раскрыты подробности смертельного ДТП с подростками в Башкирии

24 июня 2026, 13:48

В Башкирии 20-парень и подросток погибли в ДТП с BMW во время полицейской погони

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Башкирии в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Учалинского района.