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Раскрыты подробности смертельного ДТП с подростками в Башкирии

В Башкирии 20-парень и подросток погибли в ДТП с BMW во время полицейской погони
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Башкирии в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Учалинского района.



Трагедия произошла в ночь на 24 июня на трассе между Учалами и Миассом. Предварительно, 19-летний водитель автомобиля BMW пытался скрыться от автоинспекторов, не справился с управлением, вылетел в правый придорожный кювет и перевернулся.

Двое пассажиров — 15-летняя девушка и 20-летний юноша — скончались на месте до приезда медиков. Еще одна несовершеннолетняя, 28-летний парень и сам водитель с тяжелыми травмами попали в травматологию Учалинской ЦРБ.

В настоящий момент на месте происшествия работают бригада скорой помощи, инспекторы ДПС и расчет пожарно-спасательной части № 24. Следователи выясняют обстоятельства и точные причины смертельной аварии.

Лидия Пономарева

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