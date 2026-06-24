Раскрыты подробности смертельного ДТП с подростками в Башкирии
В Башкирии в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Учалинского района.
Трагедия произошла в ночь на 24 июня на трассе между Учалами и Миассом. Предварительно, 19-летний водитель автомобиля BMW пытался скрыться от автоинспекторов, не справился с управлением, вылетел в правый придорожный кювет и перевернулся.
Двое пассажиров — 15-летняя девушка и 20-летний юноша — скончались на месте до приезда медиков. Еще одна несовершеннолетняя, 28-летний парень и сам водитель с тяжелыми травмами попали в травматологию Учалинской ЦРБ.
В настоящий момент на месте происшествия работают бригада скорой помощи, инспекторы ДПС и расчет пожарно-спасательной части № 24. Следователи выясняют обстоятельства и точные причины смертельной аварии.
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