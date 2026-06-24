Москвич фасовал расчлененное тело сестры
В столице оперативники задержали 55-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве своей 57-летней сестры. Трагедия вскрылась после того, как женщина перестала выходить на связь с коллегами, пишет Baza.
Как стало известно, сотрудница московской компании Светлана не явилась на рабочее место и не отвечала на звонки, что встревожило ее руководство. На следующий день после безуспешной попытки коллег попасть в ее квартиру, генеральный директор обратился в полицию. Прибывшие по вызову правоохранители вскрыли дверь жилища.
Внутри квартиры находился брат погибшей Дмитрий. В ходе осмотра помещения в одной из комнат сыщики обнаружили расчлененные останки женщины, уже разложенные по пакетам и ведрам. По предварительной версии следствия, между родственниками произошла ссора, в ходе которой мужчина убил сестру, после чего расчленил тело и попытался избавиться от фрагментов, частично смывая их в канализацию.
На месте происшествия криминалисты изъяли нож и ножницы, которые, предположительно, использовались для совершения преступления. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
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