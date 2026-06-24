Москвич фасовал расчлененное тело сестры

24 июня 2026, 14:19

Baza: Москвича застали за фасовкой тела его расчлененной сестры

Фото: istockphoto/blinow61

В столице оперативники задержали 55-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве своей 57-летней сестры. Трагедия вскрылась после того, как женщина перестала выходить на связь с коллегами, пишет Baza.