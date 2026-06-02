На потомка Александра Пушкина напали в Москве
На прямого потомка Александра Пушкина графа Андрея Де Торби напали в столичном парке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
38-летний Андрей Де Торби обратился в полицию, утверждая, что в Измайловском парке на него напали двое мужчин и выстрелили из пистолета. Пуля попала ему в бедро. Злоумышленники также похитили у пострадавшего смартфон «Самсунг» стоимостью 80 тысяч рублей.
У Де Торби диагностированы ранение левого бедра, ушибы и ссадины на лице. Полиция задержала нападавших — 23-летнего Руслана Шейха и 26-летнего Соломона Израилова. В отношении них возбуждено уголовное дело. Ранее эти люди привлекались к административной ответственности за кражу и нанесение побоев.
Это не первый инцидент с участием Андрея Де Торби. Семь лет назад в том же Измайловском парке его избил неизвестный. Де Торби является прямым потомком великого поэта Александра Пушкина по материнской линии, его род восходит к семье князя Михаила Михайловича.
