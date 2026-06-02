В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Мужчина в ходе ссоры вытолкнул знакомую из окна на северо-востоке Москвы. Об этом информирует столичный главк СК России.



Трагедия произошла 30 мая в квартире на Дмитровском шоссе. Согласно информации следствия, в ходе конфликта мужчина толкнул свою знакомую, стоявшую у открытого окна. Женщина выпала с седьмого этажа и скончалась от полученных травм.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты столичного СК. Они осмотрели место, опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение.

Екатерина Коршунова

