В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна на седьмом этаже
Мужчина в ходе ссоры вытолкнул знакомую из окна на северо-востоке Москвы. Об этом информирует столичный главк СК России.
Трагедия произошла 30 мая в квартире на Дмитровском шоссе. Согласно информации следствия, в ходе конфликта мужчина толкнул свою знакомую, стоявшую у открытого окна. Женщина выпала с седьмого этажа и скончалась от полученных травм.
На месте происшествия работали следователи и криминалисты столичного СК. Они осмотрели место, опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.
По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение.
