Двух парней зажало на неисправном аттракционе в Туве
Двух парней зажало на неисправном аттракционе в Туве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В Национальном парке культуры и отдыха Кызыла в Туве вышел из строя аттракцион «Шторм». Во время катания в подвесных креслах оказались зажаты двое юношей 17 и 18 лет.
На место происшествия прибыли спасатели, которые освободили молодых людей. Одного из пострадавших доставили в республиканскую больницу, а второму оказали медицинскую помощь на месте. Уточняется, что «Шторм» был открыт в парке всего три года назад.
Ранее сообщалось, что сломавшийся на полном ходу аттракцион с людьми рухнул с высоты.
