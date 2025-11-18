В Подмосковье сотни мигрантов на лошадях устроили игру с тушей мёртвого козла
В Подмосковье местные жители сообщили о мигрантах, которые устроили турнир, основанный на жестокой традиции. Об этом пишет MSK1.
Иностранцы организовали турнир в Раменском районе, в деревне Рыболово. По информации портала, несколько сотен мигрантов играли в кок-бору. Эта игра распространена в Центральной Азии. Участники на лошадях пытаются захватить тушу козла и забросить её в условные ворота соперника.
По словам очевидцев, в мероприятии участвовало примерно 300 человек. Иностранцы установили на поле палатки, оборудовали места для молитв и другие необходимые для турнира объекты. Отмечается, что мигранты действительно использовали для игры тушу козла.
Местные жители выразили возмущение такой жестокостью и направили обращение в полицию. Некоторые жители сообщили, что аналогичные «игры» проходили и в прошлом году.
Читайте также: