В Подмосковье сотни мигрантов на лошадях устроили игру с тушей мёртвого козла

18 ноября 2025, 15:20

Жители Подмосковья направили жалобу в полицию на турнир мигрантов по кок-бору

Фото: Istock/kaikups

В Подмосковье местные жители сообщили о мигрантах, которые устроили турнир, основанный на жестокой традиции. Об этом пишет MSK1.