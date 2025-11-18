«Муж может забрать ребёнка»: Россиянка заперла в квартире инспектора ПДН
В Новокузнецке суд оштрафовал местную жительницу за неповиновение сотруднице полиции. Подробности сообщает Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.
Женщина не выпускала инспектора по делам несовершеннолетних из своей квартиры. Во время заседания она пояснила, что не открывала дверь, потому что боялась, что её супруг может забрать малыша. Помимо этого, россиянка отметила, что на улице стоял холод, а ребёнок был без верхней одежды.
Суд признал жительницу Новокузнецка виновной по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.
Ранее СК России сообщил о задержании группы людей, работавших на телефонных мошенников.
Читайте также: