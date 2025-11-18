Мем-блогер Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна, сбегая от парня

18 ноября 2025, 16:16

Анжелика Протодьяконова (Фото: Instagram*/anzhelika_protodiakonova)

Известного блогера из Якутии Анжелику Протодьяконову госпитализировали с серьезными травмами после того, как она выпрыгнула из окна квартиры, спасаясь от нападения знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.