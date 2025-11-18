Мем-блогер Анжелика Протодьяконова выпрыгнула из окна, сбегая от парня
Известного блогера из Якутии Анжелику Протодьяконову госпитализировали с серьезными травмами после того, как она выпрыгнула из окна квартиры, спасаясь от нападения знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам блогерши, инцидент произошел во время встречи с другом у нее дома. По ее версии, в какой-то момент парень без видимой причины напал на нее. Протодьяконова, прославившаяся в интернете благодаря экстравагантному макияжу бровей, утверждает, что не помнит деталей начала конфликта.
Чтобы избежать дальнейшего избиения, девушка решила спастись бегством через окно первого этажа. Этот прыжок обернулся для нее сотрясением мозга и переломом ребра. Сейчас девушке тяжело двигаться, разговаривать и дышать.
Читайте также: