Мошенники выманили у пенсионера из Химок более 450 тыс. рублей «за подарок»
Более 450 тыс. рублей отдал мошенникам обманутый 83-летний житель Химок, полицейским удалось задержать курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пожилому мужчине позвонил неизвестный, представился представителем муниципальной администрации и сказал, что к празднику пенсионерам положен подарок. Но для его получения нужно продиктовать свой номер СНИЛС. Пенсионер выполнил это требование, после чего в течение нескольких дней ему звонили лжесотрудники правоохранительных органов и убедили в том, что с помощью номера СНИЛС мошенники могут получить доступ к его сбережениям», — говорится в сообщении.Следуя указаниям преступников, пенсионер снял деньги и передал их курьеру для зачисления на некий «безопасный счёт». После этого мужчина понял, что стал жертвой преступников, и обратился в полицию.
Полицейские нашли и задержали получившего деньги курьера. Им оказался безработный ранее судимый житель города Иваново. Сейчас ведётся розыск остальных участников мошеннической схемы.