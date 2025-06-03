В Москве подростки расстреляли школьников из-за внешнего вида

03 июня 2025, 16:24

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

2 июня трое подростков в возрасте 12, 14 и 15 лет выследили двух знакомых из школы и открыли по ним стрельбу. Об этом сообщает mk.ru. В результате атаки школьники получили серьёзные ранения. Нападение случилось из-за внешнего вида пострадавших.