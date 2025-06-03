В Москве подростки расстреляли школьников из-за внешнего вида
2 июня трое подростков в возрасте 12, 14 и 15 лет выследили двух знакомых из школы и открыли по ним стрельбу. Об этом сообщает mk.ru. В результате атаки школьники получили серьёзные ранения. Нападение случилось из-за внешнего вида пострадавших.
Ничего не подозревающие дети гуляли возле детской площадки рядом с домом, как вдруг прозвучали громкие выстрелы. Одна из пуль попала в шею 12-летнего подростка, две другие задели руку и ногу — подростка срочно госпитализировали, а его отец обратился в полицию. Другой ребёнок не пострадал. Напуганные дети спрятались, а преступники скрылись.
Известно, что группа хулиганов унижала детей за их внешний вид: у мальчиков были длинные волосы, они одевались в черную одежду, играли на гитарах. В школе и за её пределами происходили драки.
Родители пострадавшего рассказали сотрудникам полиции, что в школе не проводились разъяснительные беседы с детьми.
Силовики выясняют, где подростки нашли оружие.
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