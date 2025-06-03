Девочка погибла в фонтане под Белгородом: ее отец рассказал детали инцидента
«Известия»: игравшая в фонтане под Белгородом девочка погибла от поражения током
Девочка, погибшая в фонтане в Белгородской области, играла с подружкой в момент трагедии. Об этом пишут «Известия» во вторник, 3 июня. По словам отца погибшего ребенка, вскрытие показало поражение током.
«Бегала, играла с подружкой в фонтане. Подружка в этот момент стояла на сухом месте», — добавил собеседник издания.Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев сообщил, что фонтан открыли чуть более месяца назад. По факту произошедшей трагедии открыто уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Все детали случившегося сейчас устанавливают следователи.
До этого сообщалось, что мигрант заманил к себе в квартиру девочку в Петербурге. Все произошло в Выборгском районе города.