Девочка погибла в фонтане под Белгородом: ее отец рассказал детали инцидента

03 июня 2025, 16:15

«Известия»: игравшая в фонтане под Белгородом девочка погибла от поражения током

Фото: istockphoto/N-sky

Девочка, погибшая в фонтане в Белгородской области, играла с подружкой в момент трагедии. Об этом пишут «Известия» во вторник, 3 июня. По словам отца погибшего ребенка, вскрытие показало поражение током.







«Бегала, играла с подружкой в фонтане. Подружка в этот момент стояла на сухом месте», — добавил собеседник издания.

