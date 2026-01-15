Мошенники выманили у пенсионера из Коломны 300 тысяч рублей

15 января 2026, 15:47

оригинал Фото: istockphoto.com/ArtemSam

87-летний житель Коломны стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Пенсионеру позвонили на домашний телефон и убедили в том, что его паспортные данные используют в преступных целях, поэтому якобы инициирована проверка. И в рамках этой проверки все имеющиеся деньги нужно отдать посыльному для «инкассации».





«Пожилой мужчина поверил преступникам и отдал свои сбережения в размере 300 тысяч рублей подъехавшей девушке-курьеру», — говорится в сообщении.