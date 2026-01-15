Мошенники выманили у пенсионера из Коломны 300 тысяч рублей
87-летний житель Коломны стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Пенсионеру позвонили на домашний телефон и убедили в том, что его паспортные данные используют в преступных целях, поэтому якобы инициирована проверка. И в рамках этой проверки все имеющиеся деньги нужно отдать посыльному для «инкассации».
«Пожилой мужчина поверил преступникам и отдал свои сбережения в размере 300 тысяч рублей подъехавшей девушке-курьеру», — говорится в сообщении.После этого пенсионер понял, что тал жертвой обмана, и обратился в полицию. Сотрудники МВД сумели вычислить и задержать посыльную. Оказалось, что это 21-летняя жительница Москвы. До суда девушку заключили под стражу.