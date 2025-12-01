Мошенники выманили у пенсионерки из Химок 400 тысяч рублей

01 декабря 2025, 15:58

оригинал Фото: istockphoto.com/JuYochi

70-летняя жительница Химок стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Женщину обманули по «классической схеме»: неизвестные начали звонить ей, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, и убедили, что доступ к её банковским счетам получили злоумышленники.





«Чтобы спасти сбережения, мошенники велели женщине обналичить деньги и передать их доверенному лицу для зачисления на безопасный счёт. Так она и сделала. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.