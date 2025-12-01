Мошенники выманили у пенсионерки из Химок 400 тысяч рублей
70-летняя жительница Химок стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Женщину обманули по «классической схеме»: неизвестные начали звонить ей, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, и убедили, что доступ к её банковским счетам получили злоумышленники.
«Чтобы спасти сбережения, мошенники велели женщине обналичить деньги и передать их доверенному лицу для зачисления на безопасный счёт. Так она и сделала. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Поняв, что произошло, пенсионерка обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска сумели вычислить и задержать посыльного преступников. Им оказался 18-летний приезжий из Башкортостана. До суда молодого человека оставили под арестом.