Стало известно о вероятной причине взрыва внедорожника в Новой Москве
Вероятной причиной взрыва и последующего пожара машины Toyota Land Cruiser в Новой Москве считают срабатывание самодельной бомбы. Об этом сообщает «Лента.ру».
Автомобиль взорвался и полностью сгорел утром 1 декабря. Установлено, что транспортное средство принадлежит 41-летнему ученому-физику. Мужчина работает в НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха и специализируется на квантовой электронике. В момент происшествия владелец внедорожника находился в другом городе в командировке, поэтому в машине никого не было.
Вероятная причина взрыва Toyota — самодельное взрывное устройство, которое располагалось под водительским сидением. Сейчас эта версия рассматривается среди прочих. Правоохранительные органы проводят проверку и изучают все обстоятельства инцидента.
Ранее мощный взрыв в Каспийске повредил 15 автомобилей и выбил окна в жилом доме.
