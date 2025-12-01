Достижения.рф

Сотрудников полиции из Лобни отправили под стражу за подделку доказательств

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного суда

Солнечногорский городской суд избрал меру пресечения четверым сотрудникам полиции по уголовному делу о фальсификации доказательств. Обвиняемые работали оперуполномоченными ОУР ОМВД России по городскому округу Лобня, сообщили в пресс-службе Московского областного суда.



По данным следствия, полицейские организовали и осуществили фальсификацию доказательств, чтобы незаконно привлечь к уголовной ответственности граждан Л. и Б. по делу о незаконном обороте наркотических средств. Они знали, что гражданка Т. по их указанию незаконно передала наркотики Л. и Б. После этого фигуранты сфальсифицировали материалы дела, создав ложные доказательства их виновности.

В результате этих действий Л. и Б. незаконно привлекли к уголовной ответственности и признали виновными. Эти решения повлекли тяжкие последствия для потерпевших.

В отношении сотрудников полиции возбудили уголовное дело по ряду статей УК РФ, предусматривающим ответственность за превышение должностных полномочий группой лиц, фальсификацию доказательств и незаконный сбыт наркотических средств.

Солнечногорский городской суд Московской области избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря 2025 года.

Ирина Паршина

