Сотрудников полиции из Лобни отправили под стражу за подделку доказательств
Солнечногорский городской суд избрал меру пресечения четверым сотрудникам полиции по уголовному делу о фальсификации доказательств. Обвиняемые работали оперуполномоченными ОУР ОМВД России по городскому округу Лобня, сообщили в пресс-службе Московского областного суда.
По данным следствия, полицейские организовали и осуществили фальсификацию доказательств, чтобы незаконно привлечь к уголовной ответственности граждан Л. и Б. по делу о незаконном обороте наркотических средств. Они знали, что гражданка Т. по их указанию незаконно передала наркотики Л. и Б. После этого фигуранты сфальсифицировали материалы дела, создав ложные доказательства их виновности.
В результате этих действий Л. и Б. незаконно привлекли к уголовной ответственности и признали виновными. Эти решения повлекли тяжкие последствия для потерпевших.
В отношении сотрудников полиции возбудили уголовное дело по ряду статей УК РФ, предусматривающим ответственность за превышение должностных полномочий группой лиц, фальсификацию доказательств и незаконный сбыт наркотических средств.
Солнечногорский городской суд Московской области избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря 2025 года.
