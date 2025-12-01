Сотрудников полиции из Лобни отправили под стражу за подделку доказательств

01 декабря 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного суда

Солнечногорский городской суд избрал меру пресечения четверым сотрудникам полиции по уголовному делу о фальсификации доказательств. Обвиняемые работали оперуполномоченными ОУР ОМВД России по городскому округу Лобня, сообщили в пресс-службе Московского областного суда.