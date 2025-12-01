Приехавший на встречу с ружьем россиянин попал под следствие

01 декабря 2025, 15:42

В Астрахани арестовали мужчину, застрелившего знакомого из ружья

Фото: iStock/IndiaUniform

В Астрахани арестовали мужчину, расправившегося со знакомым с помощью ружья. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.