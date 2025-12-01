Приехавший на встречу с ружьем россиянин попал под следствие
В Астрахани арестовали мужчину, расправившегося со знакомым с помощью ружья. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Вечером 27 ноября на Лесной улице 60-летний мужчина встретился с 39-летним знакомым для разрешения конфликта. Во время ссоры он достал из автомобиля охотничье ружье и выстрелил в оппонента не менее четырех раз. Полученные ранения оказались смертельными.
Подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.
