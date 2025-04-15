Мошенники выманили у пенсионерки из Лотошина 175 тысяч рублей

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Телефонные мошенники обманули 65-летнюю жительницу округа Лотошино и забрали у неё 175 тысяч рублей, полицейские задержали одного из участников преступной схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке позвонил мужчина и рассказал, что на её прежнем месте работы проводят проверку силовики, причём, проверка касается и бывших сотрудников. Затем позвонила женщина, которая представилась сотрудницей Росфинмониторинга. Она уговорила пенсионерку обналичить накопления и передать «сотруднику инкассации». Пенсионерка передала прибывшему курьеру 175 тысяч рублей, а затем поняла, что стала жертвой обмана и написала заявление в полицию», — говорится в сообщении.Оперативники задержали курьера мошенников, им оказался житель Тулы. До суда курьера отправили под домашний арест.
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