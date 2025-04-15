Названа предварительная причина убийства 15-летней девочкой отца в Москве

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По предварительной версии, убийство отца-одиночки в Москве произошло из-за кредита, который мужчина хотел взять на старшую, 20-летнюю дочь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, что сегодня стало известно о страшном убийстве в столичном районе Южное Бутово. 15-летняя школьница зарезала 42-летнего отца. Мужчина воспитывал дочерей один – мать в семье не жила. Конфликт произошёл с младшей дочерью, старшая не пострадала.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Был проведён допрос обеих дочерей погибшего.
По одной из версий, мужчина хотел оформить кредит на старшую дочь, из-за чего у него случился конфликт с младшей, которая решила заступиться за сестру. На эмоциях она схватила нож и ударила им в шею отца.
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В настоящее время сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Был проведён допрос обеих дочерей погибшего.
По одной из версий, мужчина хотел оформить кредит на старшую дочь, из-за чего у него случился конфликт с младшей, которая решила заступиться за сестру. На эмоциях она схватила нож и ударила им в шею отца.
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Анастасия Чинкова