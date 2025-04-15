В Талдоме мошенник украл товары из шести пунктов выдачи заказов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мошенник, представляясь экспедитором, украл товары из шести пунктов выдачи интернет-заказов в Талдомском округе, злоумышленника удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В течение одного дня злоумышленник заходил в пункты выдачи заказов одного из маркетплейсов, говорил, что он водитель-экспедитор, а у их сотрудника сломалась машина, поэтому сегодня отменённые заказы покупателей на склад повезёт он. После этого он имитировал процесс приёма посылок, «считывая» штрихкоды своим телефоном, грузил вещи в машину и уезжал», — говорится в сообщении.Всего мошенник увёз товары из шести пунктов выдачи, расположенных в городе Талдом и посёлке Вербилки Талдомского округа. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.
Лжеэкспедитора задержали в Тверской области. Им оказался 38-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и разыскивает соучастников.
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