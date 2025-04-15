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В Талдоме мошенник украл товары из шести пунктов выдачи заказов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Мошенник, представляясь экспедитором, украл товары из шести пунктов выдачи интернет-заказов в Талдомском округе, злоумышленника удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В течение одного дня злоумышленник заходил в пункты выдачи заказов одного из маркетплейсов, говорил, что он водитель-экспедитор, а у их сотрудника сломалась машина, поэтому сегодня отменённые заказы покупателей на склад повезёт он. После этого он имитировал процесс приёма посылок, «считывая» штрихкоды своим телефоном, грузил вещи в машину и уезжал», — говорится в сообщении.
Всего мошенник увёз товары из шести пунктов выдачи, расположенных в городе Талдом и посёлке Вербилки Талдомского округа. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.

Лжеэкспедитора задержали в Тверской области. Им оказался 38-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и разыскивает соучастников.

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С начала года Мострансавто сдало на утилизацию более 10 тысяч изношенных шин
15 апреля 2025, 09:00

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В течение последних месяцев 2025 года, согласно контракту с компанией, занимающейся вывозом и последующей утилизацией изношенных шин, Мострансавто передало на переработку более 10 тысяч покрышек, потерявшие эксплуатационные характеристики, общим весом около 300 тонн, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специализированная компания занимается переработкой шин в резиновую крошку, которая затем используется для создания безопасных напольных покрытий для детских площадок, дорожного покрытия и кровельных материалов.

В Мострансавто налажен процесс утилизации не только изношенных шин, но и других компонентов, утративших свои потребительские свойства. За первые месяцы года предприятие сдало на переработку 26 тонн запчастей, которые не подлежат восстановлению.

Таким же образом компания поступила с отработанными моторными и трансмиссионными маслами — с начала года было сдано на утилизацию 28 кубометров масла.

Следует отметить, что автобусы Мострансавто оснащены всесезонными шинами, которые обновляются в соответствии с эксплуатационными правилами и потребностями автопарка.

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Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая рассказала о ключевых вызовах девелоперам
14 апреля 2025, 19:31

Фото: iStock / ArLawKa AungTun

Один из основных вызовов, с которым сегодня сталкивается девелоперская отрасль, связан с несбалансированностью выборок проектного финансирования и поступлений на эскроу-счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
«Уравнять эти потоки на практике непросто: стартовые расходы при открытии проекта на инфраструктуру, землю, изменение назначения участка требуют значительных средств. Поэтому подход к финансированию в компании дифференцируется. В маржинальных проектах допускается большая гибкость, а в менее прибыльных выборки ограничиваются. Иногда бизнесу приходится идти без авансов, в кредиторскую задолженность», – пояснила Голубничая.
Она отметила, что в условиях жёсткой кредитно-денежной политики особое значение приобретает контроль над сроками строительства и финансовыми потоками. Поэтому финансовая функция и функция контроля стали ядром операционного управления.

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Эксперт Голубничая назвала финансовую устойчивость главной задачей девелоперов
14 апреля 2025, 19:30

ArLawKa AungTun

Финансовая устойчивость остаётся ключевой задачей девелоперской отрасли. Такое мнение высказала финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
«Ставка проектного финансирования в этом году может достичь 15%, хотя среднее значение, по расчётам компании, составляет 19,9%. Несмотря на ожидания снижения ключевой ставки, высокая стоимость денег сохранится до конца года, и это уже учтено в бизнес-планах», – отметила эксперт.
По словам Голубничой, компания активно снижает долговую нагрузку, ускоряя монетизацию активов. В качестве примера она привела продажу проекта «Квартал Герцена», которая позволила быстро вернуть средства. Идёт работа по другим площадкам, хотя сделки не анонсируются до подписания договоров.
«Мы оцениваем, что даст нам больше – сохранить актив или продать и получить деньги сейчас», – подчеркнула финдиректор.
Голубичная уверена, что комфортная для отрасли ставка не может быть универсальной. Всё зависит от структуры конкретного проекта. К примеру, объединение «Южный котел» полностью финансируется за счёт проектных кредитов и не ощущает давления от изменения ключевой ставки.

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#строительство
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Эксперт Голубичная рассказала об изменении показателей эффективности девелоперов
14 апреля 2025, 19:29

Фото: iStock / ArLawKa AungTun

Ключевые показатели эффективности девелоперской отрасли в последнее время претерпели значительную трансформацию. Теперь учитываются не только объём продаж, но и реальные поступления на счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
Условия рассрочек изменены – платежи стали ежемесячными, а наценка рассчитывается индивидуально по очередям с применением финансового калькулятора. Особое внимание – рискам. В бизнес-классе доля рассрочек снижена до 20%, а для оценки платёжеспособности клиентов применяется скоринг через собственный банк.
«Мы видим риск в схеме «святых бетонных людей». Это требует внимания и контроля», – прокомментировала Голубничая случаи перепродаж квартир до выхода на ипотеку.
Термином «святые бетонные люди» часто обозначаются люди, инвестирующие в «бетон». Предполагается, что они являются «святыми», так как действуют в условиях, когда отсутствует доходность.  

Голубичная напомнила, что для работы с нереализованным жильём запускается фонд недвижимости на 3 млрд рублей с ожидаемой доходностью 20% годовых. Презентация проекта намечена на апрель.

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#жильё
#дома
#строительство
#квартиры
#финансы
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«Две пятёрочки – хорошая цифра»: Путин поздравил Воробьёва с юбилеем
14 апреля 2025, 18:32

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

Владимир Путин поздравил с юбилеем губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Президент провёл совещание с членами правительства.
«Сегодня имел возможность и удовольствие поздравить Андрея Юрьевича Воробьёва с днём рождения. Андрей Юрьевич, хочу сделать это ещё раз публично, воспользоваться нашим совещанием. От всех коллег ещё раз желаю вам всего самого доброго. Две пятёрочки – очень хорошая цифра. Мы вас все поздравляем. Спасибо вам за работу и желаем вам успеха», – сказал глава государства.
В рамках совещания дан старт работе нового производственного цеха по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов на ООО «МолоПак» в подмосковном Чехове.

14 апреля Воробьёв отмечает свой 55-й день рождения.

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