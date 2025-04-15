Настасью Самбурскую сбил мопед на «зебре» в центре Москвы

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)
Настасья Самбурская стала участницей ДТП в центре Москвы. Актрису сбил мопед в тот момент, когда она переходила дорогу по «зебре».
Очевидец произошедшего отправил видео, которое есть в распоряжении издания StarHit. На кадрах 38-летняя Самбурская вместе с подругой переходит дорогу в разрешённом месте. В этот момент прямо перед ней резко тормозит внедорожник.
Участникам ДТП повезло, поскольку спустя несколько минут после произошедшего по улице проезжал наряд полиции. Артистка отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула место аварии.
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«Водитель, похоже, рассчитывал проскочить, но в этот момент девушки решили пересечь улицу по пешеходному переходу. Одна из них замешкалась от неожиданности, не увидела мчащийся мопед, так как обзор перекрыло авто», – объяснил источник.Мопед вылетел неожиданно и сильно ударил Самбурскую. Актрису даже отбросило на капот затормозившего внедорожника, водитель которого сразу же выскочил, чтобы помочь Настасье. Мужчина, управлявший мопедом, проехал ещё несколько метров и упал. Он не получил серьёзных повреждений – его спас шлем.
Участникам ДТП повезло, поскольку спустя несколько минут после произошедшего по улице проезжал наряд полиции. Артистка отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула место аварии.
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Анастасия Чинкова