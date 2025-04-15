Настасью Самбурскую сбил мопед на «зебре» в центре Москвы

В Петуховском округе Курганской области зафиксировали массовую гибель карасей, которая вызвала обеспокоенность среди местных жителей и общественников. Выяснилось, что выброс рыбы мог произойти из-за сильного ветра и шторма на озере. Об этом сообщило агентство Ura.ru, ссылаясь на начальника отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева.