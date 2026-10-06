Питерская домина принудила жениха к оральным ласкам, избила и потребовала денег
В Санкт-Петербурге 41-летнюю женщину приговорили к четырем годам колонии за сексуальное насилие над 21-летним женихом, его избиение и последующее вымогательство. Об этом сообщила руководитель пресс-службы объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По данным суда, после произошедшего молодой человек обратился сначала в травмпункт, а затем в полицию. Он заявил, что не давал согласия на сексуальные действия, в том числе из-за своих религиозных убеждений.
Кроме того, женщина, по версии следствия, записывала происходящее на видео, а затем потребовала у потерпевшего 150 тыс. рублей, угрожая распространить запись. Подсудимая вину не признала. Она утверждала, что применяла физическую силу по договоренности о доминировании, а сексуальные действия якобы предлагал сам молодой человек.
Суд, изучив представленные доказательства, признал версию потерпевшего обоснованной. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии по статьям о сексуальном насилии и вымогательстве.
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