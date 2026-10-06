Питерская домина принудила жениха к оральным ласкам, избила и потребовала денег

06 октября 2026, 14:32

Питерская домина изнасиловала жениха и вымогала у него 150 тысяч рублей

Фото: istockphoto/M-Production

В Санкт-Петербурге 41-летнюю женщину приговорили к четырем годам колонии за сексуальное насилие над 21-летним женихом, его избиение и последующее вымогательство. Об этом сообщила руководитель пресс-службы объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.