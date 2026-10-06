Переход обрушился на грузовик в Татарстане
В Татарстане обрушился надземный пешеходный переход. Конструкция рухнула на проезжую часть и грузовой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Инцидент произошел на Мамадышском тракте возле села Кощаково. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как самосвал проезжает под переходом, после чего конструкция начинает разрушаться и падает на дорогу. Грузовик пересекает проезжую часть, сносит разделительное ограждение, выезжает на встречную полосу и врезается в отбойник.
По предварительной информации, водитель самосвала ехал с поднятым кузовом и не учел габариты автомобиля, из-за чего задел конструкцию перехода. После обрушения кузов грузовика оказался под завалами.
По данным Telegram-канала SHOT, предварительно пострадали два человека. На участке образовались серьезные пробки, движение оказалось практически парализованным. Дорога ведет к развязке с федеральной трассой М-7 «Волга». На месте работают экстренные службы.
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