06 октября 2026, 14:42

Надземный переход обрушился на грузовик в Татарстане на Мамадышском тракте

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Татарстане обрушился надземный пешеходный переход. Конструкция рухнула на проезжую часть и грузовой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.