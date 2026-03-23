Мужчина зарезал жену, испугавшись развода, и стал притворяться ей

23 марта 2026, 06:51

В Великобритании мужчина зарезал жену, требовавшую развода, и закопал ее в саду

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Великобритании 42-летнего Алирезу Аскари приговорили к пожизненному заключению за убийство жены, которая требовала развода. Об этом сообщает BBC News.





Аскари состоял в браке с 37-летней Парии Вейси. За полгода до трагедии супруги разошлись, однако официально развод у них не состоялся, а 12 апреля 2025 года женщина пропала. Её друг сразу заподозрил мужа и рассказал полиции, что Пария боялась его. При обыске в саду дома Аскари правоохранительные органы нашли останки женщины, закопанные на месте бывшего пруда и засаженные новой клумбой.



