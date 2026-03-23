Мужчина зарезал жену, испугавшись развода, и стал притворяться ей
В Великобритании 42-летнего Алирезу Аскари приговорили к пожизненному заключению за убийство жены, которая требовала развода. Об этом сообщает BBC News.
Аскари состоял в браке с 37-летней Парии Вейси. За полгода до трагедии супруги разошлись, однако официально развод у них не состоялся, а 12 апреля 2025 года женщина пропала. Её друг сразу заподозрил мужа и рассказал полиции, что Пария боялась его. При обыске в саду дома Аскари правоохранительные органы нашли останки женщины, закопанные на месте бывшего пруда и засаженные новой клумбой.
Выяснилось, что мужчина опасался окончательного ухода жены и решил расправиться с ней. Он заманил Парию домой, напал с ножом, а затем позвонил тёте и заставил её помочь замести следы. Вместе они похоронили тело в саду, а сверху высадили цветы.
Чтобы скрыть преступление, Аскари несколько дней вёл переписку с телефона жены, притворяясь ей. Он заявил семье и начальнику погибшей, что она якобы уехала из страны. В это же время убийца состоял в отношениях на расстоянии с другой женщиной из Ирана, которой рассказывал о своих планах.
После ареста Аскари пытался оправдаться шизофренией, но суд признал, что психическое состояние мужчины не повлияло на преступный умысел. Его приговорили к пожизненному заключению, а тётю — к пяти с половиной годам тюрьмы.