Задержан находившийся в розыске с 2003 года россиянин
В Стерлитамаке полиция задержала 43-летнего жителя Башкирии, который находился в федеральном розыске с 2003 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Башкирии, откуда его переведут в СИЗО Нижневартовска. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
Следствие утверждает, что в сентябре 2003 года мужчина и его сообщник приобрели крупную партию героина весом более 463 граммов для продажи и личного использования. Наркотик расфасовали, после чего злоумышленники сделали тайники в Нефтеюганске. Во время задержания в гаражном кооперативе им удалось скрыться. Сообщника задержали, но второй подозреваемый скрылся.
Спустя годы оперативники выяснили, что преступник находится в Стерлитамаке. Все это время он жил без документов, под фальшивыми именами, не поддерживал связь с родственниками и зарабатывал на жизнь ремонтом квартир. За это время у него и его сожительницы родилось трое детей.
