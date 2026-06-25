Украденная многомиллиардная картина нашлась у наркоторговцев
Во Франции полиция обнаружила похищенную картину Пабло Пикассо стоимостью около €12 млн в ходе рейда против наркоторговцев. Об этом пишет The Art Newspaper.
Операция прошла 15 июня в городе Шампиньи-сюр-Марн неподалеку от Парижа. При обыске в доме, принадлежащем тете подозреваемого дилера, стражи порядка нашли портрет Мари-Терезы Вальтер — музы и натурщицы художника конца 1920-х — начала 1930-х годов. Помимо полотна, изъяли 20 килограммов каннабиса, предметы роскоши на €200 тыс. и €7 тыс. наличными.
Как установило следствие, картину похитили почти случайно. Охранник одного из парижских складов 19 июня признался в суде, что совершил несколько краж, включая эту работу, которая ожидала отправки.
Наркоторговцы, заполучив шедевр, не знали, что с ним делать. Подлинность полотна при продаже подтвердил покойный сын Пикассо Клод. Изначально картина предназначалась для покупательницы из Сингапура.
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