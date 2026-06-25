Украденная многомиллиардная картина нашлась у наркоторговцев

25 июня 2026, 15:21

Во Франции у тети наркоторговца нашли украденную картину Пикассо

Фото: istockphoto/Sean Hannon

Во Франции полиция обнаружила похищенную картину Пабло Пикассо стоимостью около €12 млн в ходе рейда против наркоторговцев. Об этом пишет The Art Newspaper.