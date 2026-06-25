В Анапе школьник ударил ровесника ножом на детской площадке
В Анапе 12-летний мальчик напал с ножом на сверстника во время ссоры на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, все произошло 20 июня на детской площадке на Супсехском шоссе. Между школьниками вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них достал нож и ударил оппонента в грудь, после чего скрылся.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его направили на судебно-медицинскую экспертизу. На мать нападавшего составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
В связи с происшествием прокуратура организовала процессуальную проверку. По ее результатам действиям несовершеннолетних дадут правовую оценку.
Ранее сообщалось, что житель Северной Осетии избил бывшую жену до сотрясения мозга на глазах у их общего сына в детском саду.
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