Мошенники выманили у студентки из Химок принадлежащие её родителям 5 млн рублей
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Девятнадцатилетняя студентка из Химок поверила мошенникам и отдала им принадлежащие родителям 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Обман начался со звонка якобы из учебного заведения девушки. Ей сказали, что зачётные книжки переводят в электронный формат, и для подтверждения этой операции нужно назвать код из смс. Девушка так и сделала, и после этого ей начали звонить лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов.
«Мошенники убедили девушку, что с помощью продиктованного кода злоумышленники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и получили полный доступ к личным данным. Кроме того, они заявили, что есть данные о финансировании ВСУ одним из её родителей», — говорится в сообщении.Чтобы избежать уголовной ответственности и спасти сбережения девушка взяла из отцовского сейфа 5 миллионов рублей для «зачисления на безопасный счёт» и передала эти деньги курьеру.
Полицейским удалось задержать курьера. Им оказался ранее судимый 36-летний житель подмосковного Видного. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.