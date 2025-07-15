Мошенники выманили у студентки из Химок принадлежащие её родителям 5 млн рублей

15 июля 2025, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Девятнадцатилетняя студентка из Химок поверила мошенникам и отдала им принадлежащие родителям 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Обман начался со звонка якобы из учебного заведения девушки. Ей сказали, что зачётные книжки переводят в электронный формат, и для подтверждения этой операции нужно назвать код из смс. Девушка так и сделала, и после этого ей начали звонить лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов.





«Мошенники убедили девушку, что с помощью продиктованного кода злоумышленники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и получили полный доступ к личным данным. Кроме того, они заявили, что есть данные о финансировании ВСУ одним из её родителей», — говорится в сообщении.