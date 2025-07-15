Похищенный за оскорбления мусульман блогер Арег Щепихин* предстанет перед судом
Блогер Арег Щепихин* будет судим по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете и разжиганию ненависти с угрозой насилия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Андрея Безверхнего.
По словам защитника, следствие завершено, и сейчас Щепихин* знакомится с материалами дела. Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста до 5 августа.
Арег Щепихин* стал известен после скандала с оскорбительными видео, направленными против мусульман, а также после инцидента с его похищением на Ярославском вокзале в Москве. Вечером 3 июня неизвестные захватили блогера, затолкали его в багажник автомобиля с номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Позже его освободили, а причастные к похищению были задержаны.
Однако вскоре после освобождения Щепихин* был арестован по делу о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти или вражды, решением Замоскворецкого суда. Расследование продолжается.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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