Похищенный за оскорбления мусульман блогер Арег Щепихин* предстанет перед судом

15 июля 2025, 08:40

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Блогер Арег Щепихин* будет судим по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете и разжиганию ненависти с угрозой насилия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Андрея Безверхнего.