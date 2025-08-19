Достижения.рф

Тихая домохозяйка отправила на тот свет целую семью и трижды пыталась убить мужа

Австралийка отравила свекров говядиной с бледными поганками
Фото: iStock/adrianam13

В Австралии домохозяйка Эрин Паттерсон признана виновной в преднамеренном убийстве троих человек. Женщина отравила жертв бледными поганками, добавленными в говядину по-веллингтонски. Об этом сообщает «Лента.ру».



В июле 2023 года в небольшом городке Леонгата произошла трагедия, унесшая жизни нескольких человек. Среди погибших были бывшие свекры Эрин Паттерсон и ее сестра с мужем.

Эрин, увлекавшаяся детективными историями и сообществами, посвященными реальным преступлениям, пригласила родственников на ужин. После трапезы все четверо почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Трое из них скончались.

В ходе расследования выяснилось, что Паттерсон намеренно собирала ядовитые грибы в местах, где они растут. Изначально она утверждала, что грибы были куплены в магазине, и что она случайно отравила гостей, но анализы это опровергли. Также выяснилось, что Эрин солгала о своем диагнозе — у нее не было рака.

Бывший муж Эрин, который должен был присутствовать на ужине, но не пришел, ранее уже несколько раз попадал в больницу с симптомами отравления.

Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0