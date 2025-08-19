Тихая домохозяйка отправила на тот свет целую семью и трижды пыталась убить мужа

19 августа 2025, 08:15

Австралийка отравила свекров говядиной с бледными поганками

Фото: iStock/adrianam13

В Австралии домохозяйка Эрин Паттерсон признана виновной в преднамеренном убийстве троих человек. Женщина отравила жертв бледными поганками, добавленными в говядину по-веллингтонски. Об этом сообщает «Лента.ру».