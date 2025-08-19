Петербуржец жил в квартире с разлагающимся телом матери
Житель Санкт-Петербурга жил в квартире с разлагающимся телом матери. Женщина погибла от ножевого ранения шеи. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В квартире на улице Демьяна Бедного было обнаружено тело 61-летней женщины. Обеспокоенная сестра, приехавшая навестить родственницу, нашла ее мертвой.
При осмотре тела эксперт выявил ножевое ранение в области шеи погибшей. Также правоохранители обнаружили кухонный нож со следами крови.
39-летний сын женщины был отправлен в психиатрическую больницу. Он, как и его мать, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере и не работал.
Тело направлено в морг для установления причины смерти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
