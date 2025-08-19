Достижения.рф

Петербуржец жил в квартире с разлагающимся телом матери

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Житель Санкт-Петербурга жил в квартире с разлагающимся телом матери. Женщина погибла от ножевого ранения шеи. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».



В квартире на улице Демьяна Бедного было обнаружено тело 61-летней женщины. Обеспокоенная сестра, приехавшая навестить родственницу, нашла ее мертвой.

При осмотре тела эксперт выявил ножевое ранение в области шеи погибшей. Также правоохранители обнаружили кухонный нож со следами крови.

39-летний сын женщины был отправлен в психиатрическую больницу. Он, как и его мать, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере и не работал.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатерина Коршунова

